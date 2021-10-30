Более 200 окон, выбитых взрывом газа в жилом доме, восстановят власти в Балтийске

КАЛИНИНГРАД, 30 октября. /ТАСС/. Власти восстановят более 200 окон, выбитых в результате взрыва газа в жилом доме в Балтийске в Калининградской области 26 октября. Монтажные работы начнутся 3 ноября, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе областного правительства.

"В понедельник будут изготовлены первые окна, среда - начало монтажа. Будут работать шесть бригад - 30 человек. Все 216 окон установят за 7-10 дней", - отметили в пресс-службе.

Взрыв газа произошел в квартире на первом этаже газифицированного многоквартирного жилого дома 1972 года постройки, конструктивная безопасность здания не нарушена. Погибших и пострадавших нет. По данным городской администрации, повреждены окна в доме, где произошел взрыв, и двух соседних домах.

Как сообщалось ранее, электро- и водоснабжение в доме, где взорвался газ, восстановлено. После происшествия пять семей - 12 человек, в том числе пять детей, были размещены в ПВР. Региональное следственное управление СК РФ после происшествия возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Прокуратура области проводит проверку требований действующего законодательства в действиях управляющей компании, обслуживающей поврежденное здание, и компании - поставщика газа.