В Петербурге прошли акции памяти жертв политических репрессий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Память жертв политических репрессий почтили в Петербурге. Траурные акции с возложением цветов по традиции прошли у Соловецкого камня на Троицкой площади и на Левашовском мемориальном кладбище, сообщили в пресс-службе Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга.

"В День памяти жертв политических репрессий к памятнику на Троицкой площади представители исполнительных органов власти, общественных организаций, дипломатического корпуса и депутаты Законодательного собрания Санкт Петербурга возложили цветы. Затем памятная церемония состоялась и на мемориальном кладбище "Левашовская пустошь", - говорится в сообщении.

В Доме писателя в субботу состоялся памятный литературный вечер, а днем на тематическую встречу в Музее Льва Гумилева собрались юные краеведы Петербурга. Все мероприятия были организованы с учетом текущих антиковидных ограничений. Однако традиционные поминальные чтения в Музее Анны Ахматовой в этом году были перенесены в онлайн. В течение дня на сайте Фонтанного дома можно было посмотреть документальные фильмы, приуроченные к памятной дате, а вечером в социальных сетях музея была размещена видеозапись чтения с приложенным списком репрессированных.

"Сотрудники музея, наши партнеры и посетители продолжили чтение списка на той странице, где остановились в прошлом году. Предлагаем и вам прочесть хотя бы несколько имен, чтобы на секунду вырвать из небытия тех, кто ушел, не оставив следа, но протоптав для нас тропу в темноте нашей трагической истории", - говорится в обращении музея.

По данным центра "Возвращенные имена", с 1918 года по 1923 год в Петрограде были расстреляны свыше 3,5 тыс. человек. В 1937-1953 годах, по данным того же центра, в Ленинграде в ходе репрессий погибли около 50 тыс. человек. Из них около 45 тыс. человек погребены в Левашово, где находился расстрельный полигон НКВД. В Петербурге проживают 7,7 тыс. реабилитированных лиц, пострадавших от политических репрессий.

Дата 30 октября была официально объявлена Днем памяти жертв политических репрессий решением Верховного совета РСФСР 18 октября 1991 года. Она напоминает о событиях 30 октября 1974 года, когда политзаключенные мордовских и пермских лагерей объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в Советском Союзе и провозгласили День политзаключенного в СССР.