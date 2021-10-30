Умер бывший глава Пушкинского дома Николай Скатов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Выдающийся литературовед, бывший директор Пушкинского дома Николай Скатов умер в Петербурге на 91-м году жизни. Об этом сообщил в субботу Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН.

"С глубоким прискорбием извещаем, что 29 октября 2021 года на 91-м году ушел из жизни член-корреспондент РАН, доктор филологических наук Николай Николаевич Скатов, директор Пушкинского дома с 1987 по 2005 годы", - говорится в сообщении на сайте института.

О времени и месте прощания пока не сообщается. Соболезнования в связи со смертью ученого его родным, близким, коллегам и ученикам выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"Николай Николаевич принадлежал к тем людям, благодаря которым хранилось культурное достояние России. Почти 20 лет он возглавлял Институт русской литературы (Пушкинский дом). В своем творчестве он стал продолжателем традиций высокого, классического литературоведения. Был лучшим знатоком творчества Пушкина, Некрасова, других великих поэтов и писателей. Созданные им научные труды получили мировую известность", - сказал губернатор в своем письме.

Николай Скатов родился в 1931 году в Костроме. В 1953 году окончил Костромской педагогический институт, затем - аспирантуру Московского государственного педагогического института. С 1962 года преподавал на кафедре русской литературы Ленинградского государственного педагогического института имени А. И. Герцена, с 1971 года был профессором кафедры. В 1971 году защитил докторскую диссертацию "Н. А. Некрасов и русская лирика второй половины XIX - начала XX веков". В 1987-2005 годах был директором Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук. 30 мая 1997 года избран членом-корреспондентом РАН по Отделению литературы и языка (литературоведение). В течение многих лет входил в Комиссию по помилованию при губернаторе Санкт-Петербурга.