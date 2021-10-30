Более 500 ингушских семей получили помощь к годовщине осетино-ингушского конфликта

МАГАС, 30 октября. /ТАСС/. Более 500 малообеспеченных семей в Ингушетии и Пригородном районе Северной Осетии получили продуктовые наборы в годовщину осетино-ингушского конфликта, который произошел осенью 1992 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

"В этот день по инициативе главы региона Махмуда-Али Калиматова раздали жертвенное мясо и продуктовые наборы малообеспеченным семьям в рамках республиканской благотворительной акции. Порядка 500 остро нуждающихся семей Ингушетии и сел Пригородного района получили помощь в виде мяса, муки, сахара и других продуктов первой необходимости", - говорится в сообщении.

В субботу в мечетях республики были прочитаны молитвы в память о погибших в результате конфликта.

"Все мероприятия прошли при строгом соблюдении противоэпидемических требований и санитарных норм во избежание рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Благотворительная акция была проведена на средства Национального фонда развития Ингушетии", - добавили в пресс-службе.

История конфликта

Причиной осетино-ингушского вооруженного конфликта стал неурегулированный территориальный спор за Пригородный район, в котором до депортации 1944 года в основном жили ингуши. В 1956 году уже после смерти Иосифа Сталина ингуши и другие репрессированные народы смогли вернуться на родину, однако руководство Северной Осетии в те годы не было готово рассматривать вопрос передачи Пригородного района в состав восстановленной чечено-ингушской автономии. После распада СССР летом 1992 года в составе России была провозглашена Республика Ингушетия, но ее границы не были четко определены, Пригородный район остался в зоне интересов как осетин, так и ингушей, район относится к Северной Осетии.

Вооруженные столкновения между осетинскими и ингушскими вооруженными формированиями на территории района начались в ночь с 30 на 31 октября 1992 года, многие ингушские семьи были вынуждены искать спасения в соседней республике. Активная фаза конфликта была прекращена только после ввода в зону противостояния федеральных войск и объявления чрезвычайного положения.

По данным Генпрокуратуры РФ, в период с 31 октября по 5 ноября 1992 года в результате конфликта погибли 583 человека, в том числе 350 ингушей и 192 осетина, а 939 человек - 457 ингушей и 379 осетин - были ранены. Пропал без вести 261 человек, в том числе 208 ингушей и 37 осетин. Около 60 тыс. ингушей, проживавших в Пригородном районе Северной Осетии, вынуждены были покинуть свои дома и искать убежище на территории Ингушетии.