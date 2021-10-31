Росздравнадзор отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в Удмуртии

ТАСС, 31 октября. Зампред правительства Удмуртии Эльвира Пинчук сообщила, что делегация из Росздравнадзора, прибывшая в республику, отметила стабилизацию ситуации с коронавирусом в регионе.

Ранее по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова и ее заместители выехали для оказания методической помощи в регионы со сложной ситуацией с коронавирусом. В Удмуртию направился замруководителя службы Дмитрий Павлюков.

"Отрадно, что коллеги из Москвы дали объективную оценку отрасли и отметили стабилизацию ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в республике. В настоящее время в Удмуртии перепрофилированы 22 медицинские организации на 3 980 мест, свободна 841 койка, или 21%. За последнюю неделю наметилась тенденция к снижению числа госпитализированных и росту свободного коечного фонда", - написала Пинчук на своей странице в Instagram.

По ее словам, в регионе в 4,5 раза увеличились темпы вакцинации - ежедневно до 10 тыс. человек проходят вакцинацию. Всего первым компонентом в Удмуртии привиты более 516 тыс. человек, или 56% от плана.

Делегация из Росздравнадзора посетила в Удмуртии станцию скорой медицинской помощи, республиканскую клиническую инфекционную больницу и городскую поликлинику № 2. По итогам работы представители Росздравнадзора подготовили предложения и рекомендации, которые региональные власти будут отрабатывать.

По данным республиканского Минздрава, в регионе коронавирусом заразились 63,7 тыс. человек, 51,6 тыс. выздоровели, порядка 2,7 тыс. человек умерли. Среди госпитализированных 7,8 тыс. человек находятся в удовлетворительном состоянии, 1,4 тыс. человек - в состоянии средней степени тяжести, 554 - в тяжелом состоянии.