В Москве ожидается небольшая облачность

ТАСС, 31 октября. Небольшая облачность без осадков ожидается в воскресенье в Москве и Подмосковье, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет от 9 до 11 градусов тепла, в ночь на понедельник похолодает до плюс двух градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться в пределах плюс восьми - плюс 13 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.