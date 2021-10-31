Бон Джови отменил выступление во Флориде из-за заражения коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 31 октября. /ТАСС/. Американский рок-музыкант Джон Бон Джови в последний момент отменил выступление в Майами-Бич (штат Флорида) из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщил в субботу местный телеканал 7News.

По его информации, в субботу вечером музыкант со своей группой должны были дать концерт в Майами-Бич. Когда в зале уже собрались зрители, было объявлено о том, что Бон Джови не сможет выступать, так как результат его теста на коронавирус оказался положительным.

Как сообщили представители группы, музыкант, полностью привитый от инфекции, чувствует себя отлично, но принял решение не выходить на сцену из предосторожности. У остальных членов музыкального коллектива коронавирус не выявлен. Они выступили без своего вокалиста.

Группа Bon Jovi, основанная в 1983 году в штате Нью-Джерси, получила свое название в честь лидера и вокалиста Джона Бон Джови. Дискография рокеров включает 15 студийных альбомов, последний из которых был выпущен в прошлом году. В 2018 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла в американском городе Кливленд (штат Огайо).