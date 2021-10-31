В Приморье развернули еще более 300 коек для лечения пациентов с коронавирусом

ТАСС, 31 октября. Коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом увеличен в Приморском крае до 2,4 тыс. мест из-за роста заболеваемости. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В связи с ростом числа заболевших [Министерство] здравоохранение Приморья увеличивает коечный фонд для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией. За последние четыре дня оборудовано дополнительно 360 мест, сейчас их 2 423. <…> отмечается значительный рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с середины прошлой недели, нагрузка на поликлиники и стационары выросла в два раза", - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Приморского края Анастасии Худченко, пришла четвертая волна COVID-19. "Уже вдвое выросло количество пациентов в инфекционных кабинетах с симптомами респираторных инфекций, растет количество вызовов на дом и суточных госпитализаций", - привели ее слова в пресс-службе.

По данным оперативного штаба региона, за последние сутки в крае заболел 281 человек, на лечении остаются более 1,5 тыс. человек. "Вакцинировались 517 839 человек", - добавили в пресс-службе.

С 30 октября власти Приморья ввели дополнительные ограничения в связи с ситуацией с ковидом. Посетить учреждения культуры и спорта, а также заведения общепита можно только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации либо перенесенном заболевании. Также в крае действует временное ограничение на работу общепита в торговых центрах, а также на работу детских игровых комнат и развлекательных центров. С 23:00 до 06:00 рестораны, клубы и бары должны обеспечить только обслуживание навынос. Исключение составляют организации, расположенные в зданиях авто-, железнодорожных и морских вокзалов, а также аэропортов.