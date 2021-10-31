Число заразившихся коронавирусом в ХМАО превысило 82 тыс. с начала пандемии

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 октября. /ТАСС/. Количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки увеличилось на 260, превысив с начала пандемии показатель в 82 тыс., сообщил в воскресенье оперативный штаб региона.

С 7 сентября 2021 года, когда в Югре зафиксировали 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости вырос почти в два раза.

"82 144 случая новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 31 октября. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 260 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

За время пандемии в регионе 76,5 тыс. пациентов выздоровели, 1 347 умерли.

С 25 октября в Югре начали действовать QR-коды в нескольких муниципалитетах, с 8 ноября их введут во всех населенных пунктах. Допуск в спортивные учреждения, фитнес-клубы, бассейны, ТРЦ, бары, боулинг-клубы, картинг-центры, организации допобразования, спа-салоны, солярии, салоны красоты, сауны с 30 октября по 7 ноября осуществляется через систему QR-кодов. При этом 100% персонала указанных организаций, обслуживающего посетителей, должны быть вакцинированы. С 30 октября по 8 ноября в ХМАО запретили проводить развлекательные и зрелищные мероприятия в заведениях общепита в ночное время. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года. Также в регионе ввели обязательную самоизоляцию граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями.