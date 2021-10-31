В Крыму за сутки выявили новый максимум заразившихся коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 октября. /ТАСС/. Число cлучаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 712, что стало максимумом с начала пандемии, сообщается в воскресенье на сайте регионального Минздрава.

Накануне в регионе впервые зарегистрировали более 700 заражений. Рост числа новых случаев в Крыму ежедневно регистрируют с 3 октября, когда впервые выявили 421 случай.

"По данным межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 30 октября 2021 года, на территории Республики Крым зарегистрировано 712 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 96 771 положительных на Covid-19", - говорится в сообщении.

На коронавирус в Крыму за сутки протестировали 11 485 человек. Выздоровевших за сутки - 906.

Глава Крыма Сергей Аксенов 31 октября заявил о необходимости освободить врачей от непрофильной работы. "Первоочередной задачей на сегодняшний день является избежать очередей при вакцинации, которая в последнее время набрала темпы. Также очень важно максимально освободить врачей от непрофильной работы, чтобы они занимались только лечением людей", - написал Аксенов в Telegram-канале.

В Крыму с начала пандемии выздоровели около 83 тыс. человек, умерли около 3 тыс. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 60 лет обязали не покидать свои дома, ввели QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников некоторых сфер деятельности, в том числе туризма.