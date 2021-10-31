Путин поздравил работников автотранспортного комплекса РФ с профессиональным праздником

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Отрадно, что в отечественном автотранспортном комплексе всегда работали и сегодня трудятся специалисты самой высокой квалификации - настоящие, преданные делу профессионалы", - приводятся в телеграмме слова президента.

Автомобильный и городской пассажирский транспорт играет важную роль в укреплении межрегиональных и международных связей, эффективном развитии промышленного производства, сельского хозяйства, бизнеса, а также напрямую влияет на качество жизни миллионов людей, отметил глава государства. Он добавил, что в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" обновляется парк общественного транспорта, на маршруты выходит современная, экологичная и удобная техника, воплощаются в жизнь программы, направленные на внедрение цифровых технологий, передовых логистических и управленческих решений и расширение рынка предоставляемых услуг.

Путин выразил убежденность в том, что работники отрасли и впредь будут с уважением относиться к традициям предшественников и достойно решать поставленные задачи.

День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта отмечается в России в последнее воскресенье октября.