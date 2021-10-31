Мурашко указал владимирским властям на усиление вакцинации и диагностики коронавируса

ТАСС, 31 октября. Глава Минздрава России Михаил Мурашко обратил внимание на важность наращивания темпов вакцинации и усиления немедикаментозных мер профилактики коронавируса во Владимирской области. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба областной администрации по итогам рабочей поездки министра в регион.

"Глава Минздрава сделал акцент на усилении немедикаментозных мер профилактики новой коронавирусной инфекции. Особое внимание он обратил на своевременную постановку диагноза и начало противовирусной терапии во избежание развития тяжелых форм заболевания, а также на тему наращивания темпов прививочной кампании в регионе", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев отметил, что власти региона примут управленческие решения, в том числе по усовершенствованию лечения и диагностики коронавируса у пациентов, а также функционирования службы скорой медицинской помощи. "Эти меры помогут приостановить дальнейшее распространение новой коронавирусной инфекции и снизить значительную нагрузку на областную систему здравоохранения", - добавили в сообщении.

Раннее сообщалось, что Мурашко поручил привлечь страховые компании во Владимирской области для увеличения темпов вакцинации в регионе. По данным сайта стопкоронавирус.рф на 30 октября, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировали 62 486 случаев заболевания, в том числе 321 за последние сутки. Выздоровели 52 482 человека, 2 222 человека умерли. Первый этап вакцинации прошли 385 848 жителей области, второй - 353 484. Уровень коллективного иммунитета составляет 35,1%.