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Мишустин поздравил работников автотранспортного комплекса с профессиональным праздником

Премьер отметил, что благодаря нацпроектам и государственным программам осуществляется обновление автопарков, вводится в эксплуатацию электрический автотранспорт, строится современная инфраструктура

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Благодаря вам работает экономика, развиваются промышленность, торговля, строительство, сельское хозяйство, деловая активность, повышается качество жизни людей", - передаются в сообщении слова главы кабмина.

Мишустин отметил, что благодаря нацпроектам и государственным программам осуществляется обновление автопарков, вводится в эксплуатацию электрический автотранспорт, строится современная инфраструктура. Он также обратил внимание на цифровизацию отрасли. "Сегодня современные технологии управляют транспортными потоками, осуществляют мониторинг движения автотранспортных средств и состояния водителя, оптимизируют работу персонала. Электронные сервисы и услуги, мобильные приложения, цифровые решения повышают качество, удобство и безопасность перевозок, обеспечивают эффективное планирование и управление процессом отслеживания грузов", - добавил он.

Премьер-министр пожелал работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта новых успехов и достижений, безаварийной езды и удачи на дорогах.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Пандемия COVID-19
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