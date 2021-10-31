В Приамурье число коек для пациентов с коронавирусом увеличилось на 478 за неделю

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 октября. /ТАСС/. Коечный фонд в стационарах, инфекционных и провизорных госпиталях Амурской области за прошедшую неделю увеличился на 478 единиц, сообщила в воскресенье в прямом эфире ГТРК "Амур" министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

"За неделю увеличили коечный фонд на 478 коек. Мы сейчас по развернутому коечному фонду находимся на уровне, когда разворачивались на пике второй волны, осенью 2020 года", - сказала Леонтьева.

Во время прямого эфира губернатор Амурской области Василий Орлов озвучил общие цифры по коечному фонду для заразившихся коронавирусом в регионе: 2 225 коек в стационарах, 200 коек в 10 инфекционных госпиталях и 425 коек в 20 провизорных госпиталях. "Максимальный лимит, больше коек нет. Потому что за каждой койкой должен быть прикреплен соответствующий медицинский работник", - отметил Орлов.

С начала пандемии в области выявили 39,7 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 481 человек умер. Первым компонентом привились 328,2 тыс. человек, вторым - 299 тыс. человек.