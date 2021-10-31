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Пандемия COVID-19

В Приамурье число коек для пациентов с коронавирусом увеличилось на 478 за неделю

Губернатор Василий Орлов заявил, что это максимальный лимит

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 октября. /ТАСС/. Коечный фонд в стационарах, инфекционных и провизорных госпиталях Амурской области за прошедшую неделю увеличился на 478 единиц, сообщила в воскресенье в прямом эфире ГТРК "Амур" министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

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"За неделю увеличили коечный фонд на 478 коек. Мы сейчас по развернутому коечному фонду находимся на уровне, когда разворачивались на пике второй волны, осенью 2020 года", - сказала Леонтьева.

Во время прямого эфира губернатор Амурской области Василий Орлов озвучил общие цифры по коечному фонду для заразившихся коронавирусом в регионе: 2 225 коек в стационарах, 200 коек в 10 инфекционных госпиталях и 425 коек в 20 провизорных госпиталях. "Максимальный лимит, больше коек нет. Потому что за каждой койкой должен быть прикреплен соответствующий медицинский работник", - отметил Орлов.

С начала пандемии в области выявили 39,7 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 481 человек умер. Первым компонентом привились 328,2 тыс. человек, вторым - 299 тыс. человек.

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РоссияАмурская областьПандемия COVID-19
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