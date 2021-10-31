ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны и организации не откладывать на завтра действия по защите климата.

"Давайте действовать сейчас, а не завтра", - написал он в воскресенье в своем Twitter по случаю открытия 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго. Французский лидер призвал страны и организации к активным действиям, в частности, по отказу от ископаемых источников энергии, прекращению добычи угля, мобилизации $100 млрд для помощи в "зеленом переходе" странам с небольшим количеством ресурсов.

"COP26 станет успешной, если охрана природы станет более эффективной, - продолжил он. - COP26 станет успешной, если мы, государства и организации, будем использовать все средства для достижения углеродной нейтральности к 2050 году с помощью четких и конкретных планов действий".

Макрон также отметил, что сама Франция "работает над разработкой устойчивых решений, таких как зеленый водород". " Во Франции 30% территории станет охраняемой зоной в начале 2022 года. Я призываю наших партнеров принять меры для сохранения нашего жизненно важного наследия", - подчеркнул французский лидер.