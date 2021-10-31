В Железноводске начали проводить тематические интерактивные экскурсии

ПЯТИГОРСК, 31 октября. /ТАСС/. Интерактивные экскурсии, посвященные курортной жизни Железноводска ХIХ века, начали проводить в городском музее Льва Толстого на курорте. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье глава Железноводска Евгений Моисеев.

"Курортный Железноводск разработал и вводит интерактивные экскурсии для своих гостей. Первую интерактивную тематическую экскурсию по курортной жизни Железноводска ХIХ века провел городской музей Льва Толстого для железнодорожных туристов, прибывших на курорт на ретропоезде из Ростова-на-Дону", - сказал Моисеев.

Интерактивная программа позволяет погрузиться в курортную атмосферу Железноводска ХIХ века. "Интереснее стать частью той жизни, которая была раньше и которой посвящена экскурсия. Происходит полное погружение в программу экскурсии гостей, которые сами разыгрывают целый спектакль по заранее подготовленным ролям по теме экскурсии, одновременно рассказывая другу исторические факты и истории", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что выдаются костюмы или прочие атрибуты того времени. "Такого формата экскурсий у нас не было. Первые наши железнодорожные туристы уже высоко оценили такой формат. Теперь будем вводить такие интерактивные экскурсии по другим нашим экскурсионным программам и направлениям", - рассказал глава Железноводска.

Ранее в рамках соглашения, подписанного Северо-Кавказской пригородной пассажирской компанией и администрацией Железноводска, был разработан первый железнодорожный туристический маршрут "Волшебный мир Пятигорья" из Ростова-на-Дону в города-курорты Ставропольского края.