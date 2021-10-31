В Петербурге освятили восстановленные часы лютеранской церкви на Невском проспекте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 31 октября. /ТАСС/. Часы с башен Петиркирхе, одной из старейших лютеранских церквей Петербурга, пропавшие почти 20 лет назад и восстановленные по оригинальным чертежам, установили на историческое место. Их освящение прошло 31 октября во время праздничного богослужения, в День реформации, сообщил ТАСС член совета евангелическо-лютеранской общины святой Анны и святого Петра по связям с общественностью Герхард Ройтер.

28 октября воссозданные часы вновь появились на башнях церкви, восстанавливая тем самым изначальный облик здания: солнечные на западной и циферблат со стрелками на восточной. Их создали, пользуясь историческими чертежами и оставшимися деталями, поэтому внешний вид повторяет оригинальный. "Циферблаты снаружи соответствуют историческому оригиналу, а сам механизм внутри восточной башни, который двигает стрелки, просто утерян. Сейчас мы поставили современный электронный механизм", - сообщил Ройттер.

Сам механизм, изготовленный членом общины, отыскать не удалось. "Он просто был утерян, когда тут был бассейн (размещался в здании церкви с 1963 по 1993). Мы не нашли сведений", - сказал Ройттер.

Восстановлением часов планировали заняться еще в 2002 году, когда проходила реставрация фасада здания, но планы пришлось отложить. В 2016 году после того, как нашли детали оригинальных циферблатов, по инициативе членов общины запустили проект по их восстановлению, средства на который жертвовали неравнодушные прихожане и члены общины.

За свою историю, длящуюся с 1838 года, Петрикирхе успела побывать не только церковью, но и складом в 30-е, местом расположения воинских частей во время блокады Ленинграда, а в 60-х - плавательным бассейном. В 1993 году церковь вернули верующим.