Участники конференции по климату в Глазго почтили минутой молчания память жертв COVID-19

Как подчеркнула министр охраны окружающей среды Чили Каролина Шмидт, выступившая первой на правах председателя предыдущей климатической конференции ООН, складывающаяся в мире обстановка, включая глобальное распространение опасных заболеваний и рост среднемировой температуры, требует коллективных усилий от всех государств. "Необходимо сделать многое, ибо изменение климата является общей проблемой. Мы чувствуем запрос в обществе, которое хочет более решительных действий от мировых лидеров. Мы подключаем новое поколение граждан к этой теме, будущее в их руках", - заявила Шмидт.

По ее словам, международное сообщество за последние годы сильно продвинулось в вопросе борьбы с изменением климата, разработав Парижское соглашение по климату, где "указываются амбиции по удержанию повышения среднемировой температуры не более чем на 1,5 градуса к концу века", а также увеличив финансовую помощь развивающимся странам. "Однако нам нужно принять статью 6 Парижского соглашения, которая устанавливает правила [по регулированию выбросов парниковых газов]", - сказала она.

"Наши слова должны подкрепляться действиями. Сейчас не время искать виноватых или вводить новые разделительные линии. Мы должны сдержать свое слово", - добавила Шмидт.

"Побеждают и проигрывают все вместе"

В свою очередь председатель COP26 Алок Шарма, который формально был утвержден на этот пост на открытии саммита в воскресенье, указал на необходимость срочных мер по борьбе с глобальным потеплением. "На климатической "приборной панели" горят индикаторы красного цвета. Мы видим разрушительные последствия наводнений, лесных пожаров, наблюдаем рекордно высокие температуры. Вместе мы можем решать проблемы. Более того, мы знаем, что делать, у нас есть Парижское соглашение", - сказал он.

Шарма добавил, что природные катаклизмы последних лет продемонстрировали важность шагов по адаптации к климатическим изменениям. "Данная конференция - это наша последняя идеальная возможность [объединиться]. Мы должны ускорить переговоры, ведь у нас есть шанс построить зеленую экономику и перейти к более чистым источникам энергии. Здесь побеждают и проигрывают все вместе", - отметил председатель COP26, призвав "защитить драгоценную планету".

С его точкой зрения согласилась исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Патрисия Эспиноса. "Шотландский поэт Роберт Бернс однажды написал: "Сегодня тот самый день, сегодня тот самый час". Мы стоим на повороте истории. Человечество стоит перед трудным, но ясным выбором. Мы либо предпримем усилия по адаптации к текущим экстремальным погодным катастрофам и повысим нашу устойчивость перед лицом будущих явлений, либо мы согласимся с тем, что все большее число людей будет умирать и страдать и все более серьезным будет экономический ущерб", - подчеркнула она.

Конференция в Глазго

Воскресное открытие COP26 является формальным, так как основная работа форума начнется только в понедельник - с саммита мировых лидеров, который будет идти два дня. Наиболее высокопоставленные гости конференции начнут собираться в Глазго в воскресенье вечером. Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и многие другие лидеры прилетят в Глазго из Рима, где сейчас проходит саммит Группы двадцати.

Предыдущая всемирная климатическая конференция COP25 состоялась в декабре 2019 года в Мадриде и фактически закончилась провалом, так как ее участники не смогли согласовать текст итогового коммюнике. Камнем преткновения стала статья 6 Парижского соглашения по климату, которая предусматривает введение конкретных механизмов по регулированию выбросов парниковых газов.