Disneyland Шанхая не будет работать 1-2 ноября из-за эпидемиологической ситуации

ШАНХАЙ, 31 октября. /ТАСС/. Шанхайский Disneyland, прекративший в воскресенье принимать посетителей, останется закрытым из-за эпидемиологической ситуации 1 и 2 ноября. Об этом говорится в сообщении администрации парка развлечений, опубликованном в его официальном аккаунте в мессенджере WeChat.

Соответствующие меры приняты в связи с необходимостью проведения превентивных противоэпидемических мероприятий, пояснили в руководстве парка. Закрытым 1 и 2 ноября будет как сам парк развлечений, так и Disneytown, где расположены рестораны, магазины, отель и другие объекты. О времени возобновления работы парка в администрации обещали сообщить дополнительно.

Ранее администрация шанхайского Disneyland опубликовала заявление, в котором сообщалось, что парк перестает принимать посетителей из-за расследования, связанного с распространением COVID-19 в других регионах страны. При этом не уточнялось, на какой срок вводятся ограничения.

Находящихся уже внутри парка гостей попросили носить маски и соблюдать социальную дистанцию, а на выходе всем им придется пройти ПЦР-тест и повторить его через 24 часа. Если оба теста покажут негативный результат, то посетителям парка необходимо будет в течение 12 дней самостоятельно отслеживать свое состояние.

Шанхайский Disneyland - американо-китайский проект, в основу которого заложены идеи местных и западных дизайнеров. Авторы замысла - компания Walt Disney и ее местный партнер Shanghai Shendi Group. Совместно они вложили в строительство первого Disneyland на территории материкового Китая $5,5 млрд. Этот инвестиционный проект считается одним из наиболее дорогостоящих в стране, доля Walt Disney в нем составляет 57%, остальное принадлежит китайскому капиталу.