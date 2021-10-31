Глава Минздрава Италии не исключил продления режима ЧС в связи с пандемией

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в связи с пандемией в Италии может быть продлен и после 31 декабря 2021 года. С таким заявлением выступил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

"Как правительство, мы руководствуемся научными данными. Если будет необходимость в продлении режима ЧС, то мы это сделаем без колебаний", - приводит его слово агентство ANSA. Министр также напомнил, что в Италии вновь наблюдается рост количества случаев заражений.

Затронув вопрос китайских и российских вакцин, которые еще рассматриваются в Европейском медицинском агентстве, Сперанца выразил надежду, что в дальнейшем они будут признаны "по принципу взаимности" после соответствующих научных данных об их эффективности и безопасности.

В Италии за последние две недели число заражений коронавирусом увеличилось более чем на 40%. Вместе с этим уровень заполненности койко-мест пока остается достаточно стабильным.