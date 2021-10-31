Байден призвал коллег по G20 добиться успеха по вопросу климатических изменений

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден призвал коллег по Группе двадцати (G20) на саммите в Риме добиться успеха по вопросу климатических изменений, в том числе в преддверии международной конференции по климату в Глазго.

Как сообщил в воскресенье журналистам дипломатический источник на полях саммита "двадцатки", Байден сказал: "Не хотел бы, чтобы предыдущие поколения, глядя на сегодняшний саммит, думали: "Как мы все провалили". Будущие поколения должны думать: "Вот почему нам все удалось".

И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель со своей стороны отметила, что нынешний саммит "имеет важнейшее значение для успеха открывшейся в воскресенье конференции по климату в Глазго". "Мы устанавливаем более амбициозные цели, чем указаны в Парижском соглашении по климату", - сказала она на сессии, посвященной климатическим изменениям и защите окружающей среды.

В 2015 году в рамках ООН было принято Парижское соглашение по климату, в котором провозглашаются цели сокращения выбросов парниковых газов, недопущения превышения среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принятия мер для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.

Согласно докладу, который был представлен в начале августа в Женеве Межправительственной группой экспертов по изменению климата, средняя температура на поверхности Земли с 2011 по 2020 год была на 1,09 градуса выше аналогичных показателей периода с 1850 по 1900 год. При этом вклад хозяйственной деятельности людей в этот рост составляет около 1,07 градуса.

Климатические вопросы стали одной из центральных тем встречи лидеров стран Группы двадцати. В воскресенье в Глазго (Великобритания) открылась двухнедельная 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Как ожидается, на ней будет обсуждаться вопрос повышения обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов.