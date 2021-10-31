В Ессентуках открылась первая в Кавминводах детская телевизионная театр-студия

ЕССЕНТУКИ, 31 октября. /ТАСС/. Торжественное открытие телевизионного театра-студии "Хрустальный источник", первого на Кавказских Минеральных Водах, прошло в воскресенье в Ессентуках (Ставропольский край), передает корреспондент ТАСС.

"Мы все безмерно счастливы, что открылся наш телевизионный театр-студия. Я искренне поздравляю всех нас с этим моментом, когда наши дети могут прикоснуться к чему-то важному - к его величеству искусству. Я рад, что на Кавминводах, что у них будет такая возможность - через продюсерский центр, через детский телевизионный театр научиться многому. Прежде всего научиться внутренней эмоциональной свободе, обаянию, харизматичности, смелости", - сказал на открытии генеральный директор продюсерского центра "Хрустальный источник", заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис.

Он отметил, что в студии учатся дети из Пятигорска, Кисловодска, Лермонтова. Самому молодому будущему артисту пять лет.

"У нашего центра высокие планки. Некоторых ребят готовим к поступлению в театральные вузы. Конечно, хотелось бы договориться с радиокомпаниями и открыть детскую радиопередачу, чтобы дети ее вели для своих же поколений. Также договориться с телекомпаниями, чтобы открыть детские телевизионные передачи, чтобы дети были ведущими для своего поколения зрителей", - добавил генеральный директор продюсерского центра.

Как сообщила ТАСС преподаватель студии Наталья Литвинова, всего в театре обучается около 70 детей в возрасте от 5 до 17 лет. Им преподают актерское мастерство, сценическое движение, технику речи, основы режиссуры, монтажа, операторское искусство.

Театр-студия действует в рамках созданного в начале осени продюсерский центр "Хрустальный источник" от одноименного фестиваля популярных киножанров. Здесь регулярно проходят творческие вечера, мастер-классы с артистами, музыкантами и специалистами разных профессий, а также кинопоказы.

О кинофестивале

Впервые кинофестиваль "Хрустальный источник" состоялся на Ставрополье в 2018 году. В период пандемии в 2020 году фестиваль (третий по счету) прошел в узком формате. 31 июля состоялось закрытие четвертого открытого фестиваля популярных киножанров "Хрустальный источник", в конкурсной программе участвовало 11 премьерных фильмов. Гран-при фестиваля за "Лучший фильм" получила картина "Конец фильма", режиссер - Владимир Котт.