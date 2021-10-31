Эксперты заявили, что магнитной бури на Земле в последние часы не фиксируется

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Магнитная буря на Земле в последние часы не фиксируется, но днем было зарегистрировано очень слабое возмущение геомагнитного поля планеты, говорится в данных мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.

В настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли не достигает даже самой слабой величины в G1 из пяти уровней G, с помощью которых измеряют мощность магнитных бурь. По данным мониторинга, в магнитном поле нашей планеты полный штиль.

При самом сильном уровне магнитной бури (по шкале обозначается как G5), на планете могут быть зафиксированы повреждения трансформаторов, разрушения энергетических систем и серьезные ухудшения спутниковой навигации. При самом слабом уровне в G1 в магнитном поле фиксируются небольшие флуктуации, в определенных широтах могут быть видны полярные сияния.

Согласно данным мониторинга, днем 31 октября на Земле был зарегистрирован самый слабый уровень опасности от потоков энергичных протонов солнечных вспышек - S1, также измеряемый по шкале из пяти уровней.

При самом высоком уровне в S5 могут быть потеряны спутники, а для космонавтов, экипажей и пассажиров авиалайнеров в высоких широтах серьезно возрастает уровень радиационной опасности. Уровень S1 не представляет никакой биологической опасности, нет проблем и для спутников.

Астрономы несколько дней назад зафиксировали на Солнце за минувшие сутки сразу 14 относительно сильных вспышек, одна из которых относится к максимальному классу X, а порожденный ей выброс плазмы оказался направлен в сторону Земли.