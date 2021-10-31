Байден извинился за опоздание на пресс-конференцию из-за "игры с лифтами"

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в воскресенье извинился перед журналистами за то, что опоздал почти на час на пресс-конференцию в Риме по завершении саммита Группы двадцати (G20), объяснив это "игрой с лифтами".

"Пожалуйста, садитесь. Я прошу прощения, что заставил вас ждать. Мы играли с лифтами, долгая история. В любом случае, добрый вечер", - начал свое выступление американский лидер. Он так и не пояснил, как лифты были связаны с его опозданием на пресс-конференцию, которая продлилась 26 минут.

По подсчетам телеканала Fox News, с 1 июня по вторую неделю октября Байден опаздывал на свои публичные мероприятия в среднем на 22,4 минуты. Иногда он заставлял присутствовавших ждать по часу и более. В августе на фоне вывода американских войск из Афганистана президент опаздывал на свои мероприятия в среднем на 34 минуты, отметил телеканал.