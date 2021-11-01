Медведев призвал искать разумный баланс при внедрении дистанционного обучения

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Дистанционное обучение обеспечивает людям равный доступ к образованию, но не всегда позволяет давать качественные знания, поэтому в данном вопросе нужно найти разумный баланс. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Шесть уроков одной пандемии", опубликованной в "Российской газете".

Он обратил внимание на то, что в обществе сохраняется неоднозначное отношение к дистанционным способам получения образования, в том числе среднего и высшего. "С одной стороны, его с полным правом можно назвать шагом вперед, в цифровое пространство нового тысячелетия, - считает Медведев. - Оно уравнивает возможности людей, живущих в разных точках мира, обеспечивает им одинаковый доступ к образовательным программам".

С другой стороны, продолжил он, во многих случаях качественные знания можно получить только в очном формате, при непосредственном общении с преподавателем. "Здесь тоже необходимо достичь разумного баланса, отрегулировать все организационные, правовые и финансовые вопросы", - уверен замглавы российского Совбеза.