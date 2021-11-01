Медведев призвал после пандемии изменить принципы сотрудничества стран в биоисследованиях

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. После окончания пандемии будет важно фундаментально пересмотреть принципы международного сотрудничества в области биологических исследований. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье "Шесть уроков одной пандемии", опубликованной в "Российской газете" .

"После окончания пандемии будет важно фундаментально пересмотреть принципы международного сотрудничества в области биологических исследований. К сожалению, далеко не все наши партнеры проявляют готовность к сотрудничеству в этом направлении, что становится причиной напряженности и взаимного недоверия", - подчеркнул Медведев.

Он указал на необходимость в полном объеме выполнять Конвенцию о запрещении биологического оружия, отметив, что это из основополагающих международных документов в сфере безопасности.

О контроле за лабораториями, изучающими смертельные вирусы

Международный контроль необходим за лабораториями, изучающими смертельные вирусы, "утечка" из них инфекции может привести к катастрофе, отметил зампред Совета безопасности РФ.

По его словам, "вакцинный национализм" подогревают и взаимные серьезные подозрения разных стран в том, что смертельный вирус имеет рукотворную природу. Основанием для таких утверждений служит сам факт существования лабораторий, которые ведут изучение смертоносных вирусов в США "и, что для России особенно тревожно, на территории наших партнеров по СНГ".

"Деятельность таких центров абсолютно непрозрачна. Международный контроль над подобными исследованиями отсутствует. Опасность "утечки" инфекции, которую мир уже может не пережить, достаточно реальна. Безусловно, нужна система контроля над такими лабораториями, основанная на принципах взаимной открытости", - заявил он.

Но еще важнее, по мнению Медведева, "создание межгосударственной системы взаимных гарантий и полной ответственности за возможные последствия распространения опасных веществ и препаратов".

"В условиях глобального мира их утечка в считаные часы способна привести к катастрофе. Кроме того, мировое сообщество должно договориться о том, что во внештатных ситуациях государства незамедлительно информируют друг друга о возникших угрозах - биологических и любых иных", - указал зампред СБ РФ.