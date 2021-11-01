Байден заявил, что отношения с Папой Римским дают ему "огромное утешение"

ВАШИНГТОН, 1 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден черпает "огромное утешение" из своих контактов с Папой Римским Франциском. Об этом Байден заявил в воскресенье на пресс-конференции в Риме по завершении саммита Группы двадцати (G20).

"Я просто нахожу огромное утешение в своих отношениях с ним. Он по-настоящему, без наигранности хороший человек", - сказал Байден, отвечая на вопросы о своей встрече с главой Римско-католической церкви, которая состоялась в пятницу.

"Это человек, который стремится обеспечить мир, благопристойность и честь не только в католической церкви, но и в целом [на планете]", - полагает руководитель администрации США.

"Он олицетворяет собой все, что я узнал о католицизме, когда был ребенком, переходившим в старшие классы средней школы. Я испытываю огромное уважение к людям, придерживающимся иных религиозных взглядов. Но он просто прекрасный, честный и благородный человек. И мы поддерживаем контакт", - добавил Байден.

Байден уклонился от прямого ответа на просьбу пояснить, считает ли он, что итоги встречи с понтификом ставят точку в дебатах о том, следует ли отказать Байдену в причастии в католических храмах за поддержку им абортов. Как ранее заявил журналистам Байден, Франциск назвал его хорошим католиком и попросил не прекращать причащаться. Байден является вторым после Джона Кеннеди президентом-католиком в истории США.