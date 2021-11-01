Стройки в Москве во время "длинных" выходных останавливать не будут

ТАСС, 1 ноября. Московские стройки продолжат работу на так называемых длинных выходных в обычном режиме. Порядка 70% строителей в столице вакцинировались от коронавирусной инфекции, сообщил в интервью РБК заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"Нет, [стройки не останавливают,] сейчас мы понимаем, что, когда объект строится, строители на свежем воздухе и они не находятся друг с другом рядом. Даже на машиностроительных или других предприятиях персонал ближе друг к другу находится, чем на стройке. У нас очень жесткий режим. Температуру проверяют, руки моют, маски носят, воду пьют из разных стаканов, переодеваются в разное время. Плюс огромное количество вакцинированы", - сказал Бочкарев.

Заммэра уточнил, что в строительном секторе столицы вакцинированы порядка 70% сотрудников. "Среди наших сотрудников (строительного комплекса столицы - прим. ТАСС), я думаю, 99%, если не 100%", - отметил Бочкарев.

Нерабочие дни в Москве продлятся до 7 ноября включительно. В этот период в столице должны быть закрыты большинство общественных мест, а школы и детские сады уйдут на каникулы (высшие и средние профессиональные учебные заведения смогут работать только дистанционно). Эти меры связаны с очередным обострением ситуации с коронавирусной инфекцией в городе. За нарушение режима нерабочих дней предприятиям по решению суда могут грозить штрафы до 1 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.