Коллекцию китайского антиквариата стоимостью $4 млн долларов выставят на продажу в Лондоне

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Коллекцию китайского антиквариата, которую семья офицера Первой мировой войны И. Эй. Парри собирала в течение четырех десятилетий, выставят на продажу в Лондоне в британском аукционном доме Bonhams. Ее стоимость оценивается в £3 млн (около $4,1 млн), сообщает в воскресенье газета The Daily Telegraph.

Частная коллекция состоит из более чем 100 китайских предметов антиквариата и включает личный чайник императора Цяньлуна (1711-1799), датируемый XVIII веком, изделия из лака, фарфора и нефрита. Коллекция переходила по наследству трем поколения семьи Парри.

Главный лот - голубой бронзовый чайник Цяньлуна с четырехсимвольной эмблемой императора, изготовленный примерно в 1740 году. Он оценивается в £800 тыс. (около $1 млн) и является одним из трех известных экземпляров, остальные находятся в музейных коллекциях в Тайбэе и США. Стоимость императорской красной лакированной чаши в форме хризантемы с крышкой, датируемой 1776 годом, составит £150 тыс. ($205 тыс.). Пара инкрустированных перьями зимородков "пейзажных" экранов и соусник с белым Нефритовым драконом, оцениваются в £180 тыс. ($246 тыс.) и £80 тыс. ($109 тыс.) соответственно.

Как отметил эксперт аукционного дома Bonhams по китайскому искусству Асаф Хайман, шесть предметов, выставленных на продажу, были выбраны для участия в Международной выставке китайского искусства, проведенной Королевской академией искусств в 1935-1936 годах, что демонстрирует "исключительное качество" собрания. "Это свидетельствует о качестве коллекции, предметы которой хранились вместе на протяжении целого столетия, не были поделены между семьями или рассредоточены. Я ожидаю интереса к этому аукциону во всем мире", - заявил он.

Хайман также пояснил, почему семья намерена продать коллекцию, собирать которую начали в 1919 году. "Большая часть коллекции была приобретена офицером и его женой, но она пополнялась и последующими поколениями до конца 1960-х годов. Коллекция оставалась в семье Парри вплоть до сегодняшнего дня, но они решили, что пришло время ее продать, поскольку они уже получили от нее удовольствие и хотели бы передать ее новым владельцам", - сказал он. Торги намечены на 2 ноября.