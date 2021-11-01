Новый образовательный центр открылся на базе сельской школы на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Первый центр образования естественно-научной направленности - так называемая "Точка роста", открылась на базе школы в поселке Козыревск на Камчатке по нацпроекту "Образование", сообщили ТАСС в краевом министерстве образования.

"Точка роста" в Козыревской средней школе - это новые кабинеты для занятий в совершенно новом формате по химии, физике, биологии и по техническим направлениям обучения. Кроме того, оборудована зона отдыха с удобными креслами и множеством настольных игр", - говорится в сообщении.

Всего в 2021 году на полуострове будет создано 10 центров естественно-научной и технологической направленности. В этом учебном году направленность центров изменилась, и уже в августе в школы начало поступать оборудование для реализации предметов естественно-научного цикла, таких как химия, биология и физика. Это цифровые ученические лаборатории с набором датчиков для проведения лабораторных работ по указанным предметам и наборы расходных материалов к ним. Также в ряде наборов, поставляемых в школы в этом году, предусмотрено оборудование для реализации дополнительных образовательных программ по иным предметным областям.

Козыревск - поселок в Усть-Камчатском муниципальном районе Камчатки в 600 км от краевого центра. В нем проживают около 1 тыс. человек.