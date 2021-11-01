На Камчатке полностью закрыли навигацию для маломерных судов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Навигация маломерных судов с понедельника закрыта во всех муниципальных районах Камчатки, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

"С 1 ноября под запрет попали водные объекты, расположенные на территориях следующих муниципальных образований: Петропавловск-Камчатский и Вилючинский городские округа, Алеутский муниципальный округ, городской округ поселок Палана, Быстринский, Елизовский, Мильковский, Соболевский, Тигильский, Усть-Большерецкий и Усть-Камчатский районы. Ранее, 15 октября, навигация была закрыта в северной части Камчатки - Карагинский, Олюторский и Пенжинский районы", - говорится в сообщении.

Таким образом, выход на воду на маломерных судах в настоящее время запрещен на территории всего полуострова.