Все социальные объекты Камчатки подключили к интернету

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Проект по подключению к интернету 182 объектов социальной значимости завершен на Камчатке. Работы по подключению к интернету во всех 11 районах Камчатского края, а также в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, проводила компания "Ростелеком", сообщает пресс-служба правительства региона.

"Компания полностью обеспечила интернетом школы, учреждения культуры, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти, подразделения МЧС, МВД и Росгвардии, отделения лицензионно-разрешительной работы", - говорится в сообщении.

За три года специалисты "Ростелекома" проложили на Камчатке около 185 магистральных и местных оптоволоконных линий связи. По спутниковому ресурсу "Ростелеком" подключил 80 социальных объектов, из которых большая часть расположена в Олюторском районе. Скорость передачи данных составила по оптическим каналам от 2 до 100 Мбит/с в зависимости от типа учреждения. Социально значимым объектам в "спутниковых" районах Камчатки доступна скорость 1 Мбит/ c. Работы по подключению к интернету проводились в рамках профильного нацпроекта "Цифровая экономика".