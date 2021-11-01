В Приморье выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом за сутки

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Рекордное количество заражений коронавирусом за сутки зарегистрировали в Приморье. Инфекция выявлена у 286 граждан, сообщается на сайте регионального правительства.

"За прошедшие сутки в Приморье вновь достигнут пик заболеваемости с начала эпидемии коронавируса в регионе - лабораторно подтверждено 286 новых случаев COVID-19. Помочь справиться с отрицательной динамикой может только коллективный иммунитет. Привиться от опасной инфекции можно в более чем 200 пунктах по всему краю", - говорится в сообщении.

С 28 октября, когда было зарегистрировано максимальное с начала пандемии число заразившихся - 270 человек, ежесуточно заболевает все большее количество граждан. Всего с начала пандемии в крае коронавирус выявлен 76 523 раза. За прошедшие сутки не справились с заболеванием пять человек. Вакцинировались от коронавируса 521 106 граждан.

С 30 октября власти Приморья ввели дополнительные ограничения в связи с ситуацией с ковидом. Посетить учреждения культуры и спорта, а также заведения общепита можно только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации либо перенесенном заболевании. Также в крае действует временное ограничение на работу общепита в торговых центрах, а также на работу детских игровых комнат и развлекательных центров. С 23:00 до 06:00 рестораны, клубы и бары должны обеспечить только обслуживание навынос. Исключение составляют организации, расположенные в зданиях авто-, железнодорожных и морских вокзалов, а также аэропортов.