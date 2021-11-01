ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021" завершилась в Приморье, анонимное тестирование на инфекцию в регионе прошли 345 человек. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Анонимное тестирование на ВИЧ прошли 345 жителей Приморья. Именно в крае завершился тур всероссийской акции Минздрава России "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021". Мероприятие прошло в трех городах региона. Каждый, кто прошел тестирование, получил достоверные знания о способах передачи ВИЧ, действенных мерах защиты, а также смог оценить свои риски заражения ВИЧ-инфекцией", - говорится в сообщении.

Всероссийская акция "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021" стартовала 1 июня в Санкт-Петербурге. Команда высококвалифицированных специалистов проехала 157 городов в 55 регионах России. Цель медиков - привлечь широкое внимание к вопросам распространения ВИЧ/СПИДа, рассказать жителям России о путях заражения ВИЧ-инфекцией и мотивировать людей пройти тестирование на ВИЧ.

Специалисты отмечают, что за всю историю изучения вируса иммунодефицита человека произошли огромные изменения в области борьбы с ВИЧ-инфекцией, разработаны новые эффективные лекарственные средства. "Применение современных лекарственных препаратов позволяет нашим пациентам прожить долгую и счастливую жизнь. Сегодня знать свой ВИЧ-статус - такая же объективная необходимость, как знать уровень сахара в крови", - сказала главный внештатный специалист Минздрава Приморского края по вопросам ВИЧ-инфекции Лидия Скляр.

В Приморье граждане могут бесплатно сдать анализ на ВИЧ в любой государственной поликлинике.