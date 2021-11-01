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Пандемия COVID-19

Южная Корея отменила часть карантинных ограничений в рамках политики "жизни с COVID-19"

Первый этап, в частности, предусматривает увеличение числа участников частных встреч в столичном регионе до 10 человек

СЕУЛ, 1 ноября. /ТАСС/. Первый этап постепенного возвращения к обычной повседневной жизни, или перехода к так называемой политике сосуществования с ковидом, начался с понедельника в Республике Корея.

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Как сообщили ранее власти страны, он предусматривает смягчение карантинных мер и увеличение числа участников частных встреч в столичном регионе до 10 человек, при этом снимаются требования об обязательной вакцинации большей части из них. В других регионах страны в ноябре будут разрешены частные встречи с участием до 12 человек.

Вход в тренажерные залы, бары, ночные клубы и другие развлекательные заведения возможен при предъявлении свидетельства о вакцинации или отрицательного результата теста на коронавирус. С 22 ноября во всех детских дошкольных учреждениях, начальных, средних и старших школах в полном объеме возобновятся очные занятия.

Предполагается, что первый этап будет действовать до 28 ноября, после чего правительство примет решение о его продлении или переходе к следующей фазе нормализации.

Корейское управление по контролю и профилактике заболеваний сообщило в понедельник, что за минувшие сутки в стране выявлено 1 686 случаев заболевания ковидом. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии превышает 360 тыс. Уровень заболеваемости в столичном регионе, включающем Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо, продолжает превышать средний по стране.

С момента начала вакцинации одной дозой привиты более 80% населения страны, более 75% граждан вакцинированы полностью.

Теги
Республика КореяПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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