На Филиппинах ПЦР-тесты для внутренних туристов стали бесплатными

"Мы решили субсидировать ПЦР-тесты на 100%, поэтому с 1 ноября [для внутренних туристов] они бесплатные", - сообщила она. Ромуло-Пуят напомнила, что ранее ведомство покрывало большую часть первоначальной стоимости ПЦР-тестов для туристов, которая составляла 3 500 песо ($69). По ее словам, теперь расходы полностью на себя взяли Минтуризма и Совет по продвижению туризма. "Путешественникам необходимо предоставить подтверждение, что они останавливаются в аккредитованной Минтуризмом гостинице, а также обратный билет, поскольку мы можем платить только за туристов", - пояснила Ромуло-Пуят.

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 2,78 млн, вылечились более 2,69 млн человек, умерли 43,1 тыс. пациентов. В стране полностью вакцинированы более 27,3 млн человек.