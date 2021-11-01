Четыре тонны продуктов доставили в арктический район Чукотки

ТАСС, 1 ноября. Борт с четырьмя тоннами свежих продуктов приземлился в аэропорту поселка Провидения на Чукотке, сообщается в официальном аккаунте муниципального района в Instagram.

В порту Владивостока отправки на Чукотку ожидают более 100 контейнеров. На сроки доставки повлиял глобальный кризис логистики - грузы перенаправляют с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах столицы Приморья скопились грузы для дальневосточных регионов: Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области. В некоторых магазинах зафиксирован недостаток продовольственных товаров.

"Самолет Ан-24 доставил партию продуктов из Анадыря. На борту кисломолочная продукция, яйцо куриное, колбасные изделия, а также лук, капуста, свекла, морковь. Общий вес завезенной продукции составил четыре тонны", - говорится в сообщении.

Ранее в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа ТАСС поясняли, что в 2021 году было запланировано завезти в округ 14,7 тыс. тонн продуктов питания. Из них более половины уже доставлено. При необходимости власти округа будут привлекать к завозу грузов ледоколы.

Чукотский автономный округ не имеет железнодорожного сообщения с материковой частью России. Грузы на полуостров доставляются по воздуху и морским транспортом.