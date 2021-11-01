Военные врачи ЦВО организовали круглосуточное дежурство в медучреждениях Хакасии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Военные врачи Центрального военного округа (ЦВО) приступили к круглосуточному наблюдению за пациентами с тяжелыми формами ковида в медицинских учреждениях Республики Хакасия. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

"Военные пульмонологи и терапевты ведут круглосуточное наблюдение за пациентами, которые находятся в состоянии средней степени тяжести. В отделениях интенсивной терапии дежурят военные реаниматологи. Круглосуточный мониторинг состояния здоровья пациентов позволяет оперативно корректировать лечение и своевременно оказывать помощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обстановка с коронавирусом в больницах тяжелая. "Ежедневно поступает много больных. Часть пациентов подключена к аппаратам ИВЛ. Мы постоянно находимся возле пациентов и делаем все возможное для их выздоровления", - цитирует пресс-служба врача-реаниматолога капитана Владимира Белякова.

В составе врачебно-сестринских бригад находятся военнослужащие, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

Ранее по поручению президента РФ министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу были даны указания командующему ЦВО оказать помощь региональным медицинским учреждениям Республики Хакасия в лечении больных ковидом. Военные медики приступили к лечению пациентов в субботу.