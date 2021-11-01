{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Военные врачи ЦВО организовали круглосуточное дежурство в медучреждениях Хакасии

Круглосуточный мониторинг состояния здоровья пациентов позволяет оперативно корректировать лечение

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Военные врачи Центрального военного округа (ЦВО) приступили к круглосуточному наблюдению за пациентами с тяжелыми формами ковида в медицинских учреждениях Республики Хакасия. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой округа.

"Военные пульмонологи и терапевты ведут круглосуточное наблюдение за пациентами, которые находятся в состоянии средней степени тяжести. В отделениях интенсивной терапии дежурят военные реаниматологи. Круглосуточный мониторинг состояния здоровья пациентов позволяет оперативно корректировать лечение и своевременно оказывать помощь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обстановка с коронавирусом в больницах тяжелая. "Ежедневно поступает много больных. Часть пациентов подключена к аппаратам ИВЛ. Мы постоянно находимся возле пациентов и делаем все возможное для их выздоровления", - цитирует пресс-служба врача-реаниматолога капитана Владимира Белякова.

В составе врачебно-сестринских бригад находятся военнослужащие, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом, в том числе реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.

Ранее по поручению президента РФ министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу были даны указания командующему ЦВО оказать помощь региональным медицинским учреждениям Республики Хакасия в лечении больных ковидом. Военные медики приступили к лечению пациентов в субботу.

Теги
РоссияХакасияПандемия COVID-19
Эксперт: использование лесов России для поглощения CO2 надо считать зеленым проектом
Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас отметил, что мировому сообществу необходимо увеличивать потенциал поглощения углерода, и леса сыграют в этой задаче важную роль
Читать полностью