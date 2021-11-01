В Хабаровском крае в 2022 году отремонтируют 160 дворов

ТАСС, 1 ноября. Власти Хабаровского края в 2022 году планируют отремонтировать 160 придомовых территорий. На эти цели выделят 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в понедельник на сайте регионального правительства.

"По программе "1 000 дворов" для Хабаровского края одобрено финансирование на 2022 год в размере 1,1 млрд рублей на 160 дворов. По программе реновации городов требуется подготовка мастер-планов", - цитируют в сообщении главу региона Михаила Дегтярева.

Он поручил оперативно подготовить список дворов, учитывая мнение жителей. Также глава региона поставил задачу организовать подготовку мастер-планов городов, которые войдут в программу реновации. "Нужно сделать эти программы максимально публичными. Критерий "отклик на реальные запросы граждан" должен стать ключевым в реализации новых инициатив в нашем крае", - отметил Дегтярев.

В 2021 году на благоустройство дворовых территорий Хабаровск дополнительно получил 300 млн рублей. На эти средства планируется отремонтировать 120 дворов. Дополнительное финансирование позволило закрыть программу благоустройства дворов в Хабаровске, рассчитанную до 2024 года на 274 придомовых территории. Дворы в этом году также будут благоустроены в Комсомольске-на-Амуре. В городе отремонтируют 78 придомовых территорий, на эти цели привлечено более 342 млн рублей федеральной субсидии.

Благоустройство дворов и общественных территорий соответствует задачам нацпроекта "Жилье и городская среда". Проект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным и включает федеральные проекты - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий превышает 1 трлн рублей. Основная цель - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.