В Приморье привлекают студентов-медиков для работы в пунктах вакцинации

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Студентов-медиков привлекают в Приморье для работы в пунктах вакцинации от коронавируса. На помощь врачам уже вышли 88 волонтеров, которые консультируют граждан по вопросам прививок, вносят данные анкет в электронную базу и распределяют поток пациентов, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"В пункты вакцинации от новой коронавирусной инфекции во Владивостоке будут привлекаться студенты и ординаторы медицинских учебных заведений. На прошлой неделе в день прививались от 5 до 7 тыс. человек, в мобильных пунктах наблюдаются очереди, в поликлиниках - запись на неделю", - говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального Минздрава разъясняют, что волонтеров привлекают, чтобы повысить пропускную способность пунктов вакцинации и снизить нагрузку на медиков. "Уже 88 студентов-волонтеров вышли на помощь в лечебные учреждения здравоохранения Владивостока. Ребят привлекают операторами для предварительного консультирования населения по вопросам вакцинации, внесения сведений из анкет пациентов в электронную систему учета, обработки информации по сертификатам вакцинированных, распределения потоков пациентов, помощи врачебному и среднему медицинскому персоналу при проведении вакцинации", - отметила руководитель Владивостокского базового медицинского колледжа Маргарита Шарафутдинова.

По оперативным данным, на 1 ноября первый компонент вакцины против коронавируса получили 521 106 приморцев (+3 267 за сутки). Вакцинация доступна в мобильных и стационарных пунктах края, с 1 по 7 ноября они работают по обычному графику, без выходных.

В регионе коронавирус выявлен 76 523 раза, за последние сутки количество заразившихся - 286 человек, это рекорд за все время пандемии. За сутки не справились с заболеванием пять человек. Вакцинировались от коронавируса 521 106 граждан.

С 30 октября власти Приморья ввели дополнительные ограничения в связи с ситуацией с ковидом. Посетить учреждения культуры и спорта, а также заведения общепита можно только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации либо перенесенном заболевании. Также в крае действует временное ограничение на работу общепита в торговых центрах, а также на работу детских игровых комнат и развлекательных центров. С 23:00 до 06:00 рестораны, клубы и бары должны обеспечить только обслуживание навынос. Исключение составляют организации, расположенные в зданиях авто-, железнодорожных и морских вокзалов, а также аэропортов.