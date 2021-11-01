В Москве заработали пункты обогрева для бездомных людей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Круглосуточные пункты обогрева для бездомных людей начали работать в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"С 1 ноября в Москве снова заработают автобусы службы "Социальный патруль". В пяти круглосуточных мобильных пунктах бездомные люди смогут согреться, выпить горячего чая и получить теплую одежду", - говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Оксаны Шалыгиной, также сотрудники патруля могут предложить направиться в Центр социальной адаптации имени Е. П. Глинки для предоставления ночлега и помощи специалистов.

Автобусы службы "Социальный патруль" будут круглосуточно стоять рядом с Белорусским, Киевским, Курским, Павелецким и Ярославским вокзалами. В каждом из мобильных пунктов дежурят социальные работники. Остальные автобусы "Социального патруля" продолжат круглосуточно курсировать по улицам города и выезжать на вызовы с просьбой помочь бездомному человеку. Сотрудники будут одеты в специальную форму. У каждого будет видеорегистратор, который позволит фиксировать общение с бездомным людьми на улице, тем самым обеспечивая безопасность работы.

"В холодное время года в центре снимаются ограничения на прием людей в состоянии алкогольного опьянения, поскольку нахождение на улице может быть опасным для их здоровья и жизни. Усиленный режим работы продлится до 31 марта", - говорится в сообщении.