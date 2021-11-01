И.о. главы Минздрава ФРГ выступил за повторное открытие центров вакцинации

БЕРЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. И.о. министра здравоохранения Германии Йенс Шпан на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с распространением нового коронавируса, выступил за повторное открытие центров вакцинации в стране, большинство из которых были временно закрыты в конце сентября. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью газете Rheinische Post .

"Чтобы как можно больше людей смогли пройти ревакцинацию как можно скорее, федеральные земли должны подготовить к возобновлению работы центры вакцинации, которые находились в резерве с конца сентября", - отметил Шпан. При этом в качестве первого шага он рекомендовал в письменной форме пригласить всех жителей старше 60 лет для участия в вакцинации. "Это хорошо сработало с первоначальной иммунизацией", - напомнил Шпан. Причина, по мнению и.о. главы Минздрава ФРГ, заключается в том, что большему количеству людей следует сделать повторную (бустерную) прививку, чтобы избежать ослабления защиты, полученной после первичной вакцинации.

В выходные Шпан призвал федеральные власти и власти федеральных земель провести консультации по вопросам ревакцинации. Он также подчеркивал, что повторная прививка имеет решающее значение для преодоления четвертой волны пандемии. Сам Шпан, как уточнили в Минздраве ФРГ, на прошлой неделе ревакцинировался препаратом, разработанным американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, в больнице Бундесвера в Берлине.

Вакцинация от коронавируса началась в Германии в конце декабря прошлого года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники социальных профессий. В ходе иммунизации используются вакцины, разработанные американской фирмой Pfizer и ее германским партнером BioNTech, американскими компаниями Moderna и Johnson & Johnson, а также британско-шведской фирмой AstraZeneca.

По данным Института Роберта Коха, число новых случаев инфицирования коронавирусом в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 9 658. В последние дни их число последовательно растет, что во многом связано с возвращением граждан из отпусков в связи с осенними школьными каникулами. На 100 тыс. жителей ФРГ в течение недели приходятся 154,8 случаев заражения, примерно неделей ранее этот показатель составлял 106,3. С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 4 607 208 жителей Германии. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за 24 часа в стране умерли 23 пациента. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в ФРГ достигло 95 752.