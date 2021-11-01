В ЕАО в 10 раз увеличилось число вакцинируемых от коронавируса за сутки

ТАСС, 1 ноября. Число ежесуточно вакцинируемых от коронавируса увеличилось в Еврейский автономной области (ЕАО) за месяц в 10 раз. Месяц назад ежедневно прививку получали только 30-50 человек, теперь - около 350, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"За последние две недели отношение населения к вакцинации на территории ЕАО значительно изменилось. В середине сентября на первую прививку приходили от 30 до 50 человек в сутки. За прошлую пятницу привились первично 520 человек. Средний темп вакцинации в последнюю неделю октября - не менее 350 человек в сутки", - говорится в сообщении.

Санитарно-эпидемическая ситуация на в регионе продолжает оставаться напряженной. Два инфекционных госпиталя региона заполнены более чем на 85%. Более 70% пациентов областной инфекционной больницы - лица старше 65 лет. За минувшие выходные 10 человек умерли от пневмонии либо от осложнений после заражения коронавирусом.

В регионе вступило в силу постановление губернатора, которым вводится ряд ограничений, в частности, ограничение работы предприятий общепита с 23:00 до 06:00 и запрет на культурно-массовые мероприятия всех уровней с 1 по 8 ноября. Введен режим самоизоляции для лиц старше 60 лет, ранее режим распространялся на граждан старше 65 лет.

Роспотребнадзор вводит требования об обязательной вакцинации для работников некоторых сфер деятельности, в том числе образования, здравоохранения, обслуживания и торговли. Руководителям организаций и предприятий необходимо до 15 ноября организовать проведение прививок первым компонентом, а в срок до 15 декабря - вторым компонентом вакцины от коронавируса. Привиты должны быть не менее 80% сотрудников.

С начала пандемии в регионе выявлено 9 163 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 7 876 пациентов, умерли 455 человек.