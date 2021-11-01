В Омской области из-за сложной ситуации с коронавирусом дополнительно развернули 150 коек

ОМСК, 1 ноября. /ТАСС/. Минздрав Омской области, где в последние дни фиксируют рекордные показатели заболеваемости ковидом, из-за сложной эпидемиологической ситуации временно перепрофилировал 150 коек в двух медицинских учреждениях. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой министерством здравоохранения Омской области принято решение о расширении коечного фонда для пациентов с коронавирусной инфекцией. Временное перепрофилирование коснется городской больницы № 9 и клинического кожно-венерологического диспансера. Здесь под ковид будут отданы 70 и 80 коек соответственно", - сказали в министерстве.

Всего в регионе для лечения больных с коронавирусом перепрофилировано 3 736 койки, из которых 2,7 тыс. обеспечены кислородом, 530 - аппаратами ИВЛ.

По данным портала стопкоронавирус.рф на воскресенье, в Омской области за прошедшие сутки было выявлено 529 случаев инфицирования коронавирусом, что является рекордным показателем. Всего с начала пандемии заболели 97 129 человек, из которых 76 272 выздоровели и 2 464 скончались. В омском Минздраве сообщили, что в прививочной кампании приняли участие 715 347 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 560 789 человек. План по вакцинации для региона - 893 602 жителя.