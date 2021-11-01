В Петербургском Ресторанном фестивале принимают участие около 100 ресторанов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 ноября. /ТАСС/. Около 100 ресторанов стали участниками юбилейного X Петербургского Ресторанного фестиваля, который открылся в понедельник. Об этом сообщили организаторы события.

"С 2016 мы дважды в год - в апреле и ноябре - проводим наш фестиваль. В этом году мы представляем порядка 100 сетов. И в этот раз мы еще добавили сеты, которые пойдут на доставку, - уже порядка 15 ресторанов будут предлагать сеты на доставку в период с 1 по 8 ноября", - сказал учредитель Antenna Communications и организатор мероприятия Станислав Смирнов.

Главной темой юбилейного X фестиваля, который пройдет в Санкт-Петербурге с 1 ноября по 8 декабря, станет фермерская продукция. По словам организаторов, рестораны-участники представят в своих сетах блюда с фермерскими ингредиентами от местных производителей. Из-за коронавирусных ограничений событие откроется неделей в формате доставки. После окончания локдауна организаторы планируют перевести мероприятие в очный формат.

Петербургский Ресторанный фестиваль проходит с 2016 года и считается одним из наиболее значимых гастрономических событий города. Рестораны ежегодно представляют дегустационные сеты за фиксированную сумму в размере 990 и 1 990 рублей, а также завтраки за 390 рублей.