Темпы вакцинации в Пермском крае выросли почти вдвое

ПЕРМЬ, 1 ноября. /ТАСС/. В Пермском крае за прошедшую неделю от коронавируса привились более 68 тыс. человек, что почти вдвое больше, чем неделей ранее. Об этом в понедельник сообщили в региональном Минздраве.

"За прошедшую неделю первый этап вакцинации прошли 68,4 тыс. человек, еще 13,8 тыс. закончили курс иммунизации от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. Неделей раньше сообщалось, что первый этап вакцинации прошли 37,4 тыс. человек.

Всего, по данным Минздрава, первым компонентом в регионе привиты 924,2 тыс. жителей, из них 676,5 тыс. полностью завершили курс иммунизации - им введены первый и второй компоненты вакцины. Среди привившихся - 277,7 тыс. жителей края в возрасте 60 лет и старше, 113,7 тыс. работников промышленных предприятий, 50,1 тыс. педагогических работников и 46,3 тыс. медицинских работников, в том числе волонтеров.

Также от коронавируса привилось 1,2 тыс. иностранных граждан, проживающих в Прикамье. Вакцинация проходит "Спутником Лайт", услуга платная. Всего планируется привить от ковида около 10 тыс. иностранцев.

С 25 октября в Пермском крае начались нерабочие дни, которые продлятся по 7 ноября. Деятельность ряда организаций в регионе приостановлена. Исключение было сделано для сферы общепита, работающего навынос, аптек, магазинов продовольственных товаров или товаров первой необходимости, нотариальных контор, МФЦ, сферы ритуальных услуг и некоторых других. Также продолжают свою работу предприятия непрерывного цикла, однако работать позволят только привитым или переболевшим сотрудникам.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае с начала пандемии выявлено 119,7 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 101,4 тыс. человек, умерли 5,7 тыс. пациентов.