В Крыму выявили суточный максимум заболевших COVID-19 с начала пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Крыму за сутки составило 725. Это максимум с начала пандемии, сообщается в понедельник на сайте регионального Минздрава.

"По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 31 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 725 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 97 496 <...> [случаев] COVID-19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что всего за сутки на новую коронавирусную инфекцию обследовано 8 656 человек.

По данным Минздрава, количество выздоровевших за сутки составляет 699 человек, выздоровевших за весь период - 84 392.

"Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест", - отметили в министерстве.

С начала пандемии в регионе выздоровели около 80 тыс. человек, умерли около 3 тыс. Власти Крыма объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. С 25 октября в регионе запретили проведение экскурсий для групп численностью более 10 человек, жителей республики старше 65 лет обязали не покидать свои дома, введены QR-коды и ПЦР-тесты для заселения в отели и санатории, посещения баров и кафе, а также ряда организаций и учреждений. В республике проводится обязательная вакцинация работников ряда сфер деятельности, в том числе туризма.