В ковидных стационарах Воронежской области лечатся менее 7 тыс. человек

ВОРОНЕЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Число пациентов в ковидных стационарах в Воронежской области на утро понедельника составляет 6 958. Это на 477 пациентов меньше показателей за 25 октября, когда в регионе ввели режим нерабочих дней. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба департамента здравоохранения региона.

"На сегодняшний день стационарное лечение заболевших COVID-19 осуществляют в 58 медицинских учреждениях и в одном учреждении соцзащиты на 8 326 койках. По состоянию на 09:00 1 ноября в стационарах находятся 6 958 заболевших", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщается на сайте департамента, пик госпитализации в ковидные стационары Воронежской области был зафиксирован 25 октября, тогда в регионе из 8 005 койко-мест было занято 7 435, или 92,8%. Таким образом, за неделю число пациентов в ковидных стационарах региона уменьшилось на 477 человек, занятость коечного фонда сократилась с 92,8% до 83,5%.

По словам первого зампредседателя правительства региона Виталия Шабалатова, область находится на пике заболеваемости по ковиду. С 25 октября по 7 ноября в Воронежской области объявлены нерабочие дни, закрыты все предприятия сферы обслуживания, торговые центры, парикмахерские, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, открыты продовольственные магазины, аптеки, салоны сотовой связи, учреждения общественного питания работают при условии доставки и наличия отдельного входа с улицы. Людям старше 65 лет рекомендован режим самоизоляции.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 154 237 случаев заражения коронавирусом, 119 075 человек выздоровели, 7 193 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим.