Зоомагазины и ветеринарные аптеки в Чувашии будут открыты в нерабочие дни

ТАСС, 1 ноября. Власти Чувашии разрешили зоомагазинам и ветеринарным аптекам работать в период локдауна с 30 октября по 7 ноября. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики Олега Николаева в понедельник.

"На еженедельной планерке дал поручение внести в указ необходимые изменения, предусматривающие разрешение работать зоомагазинам и ветеринарным аптекам <…> в период дополнительных выходных до 7 ноября", - написал Николаев.

Глава республики добавил, что такое решение было принято после обращений граждан и бизнеса.

Ранее власти Чувашии приняли решение приостановить работу всех непродовольственных магазинов в нерабочие дни, в том числе объектов по продаже зоотоваров, кормов для животных и ветеринарных препаратов. Также был введен запрет на деятельность всех организаций непродовольственного сектора, учреждений сферы развлечений, сервиса и досуга, за исключением предприятий общепита, имеющих статус ковид-фри зоны с площадью обслуживания не менее 150 кв. м. Запрет не распространяется на заведения питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена.

По информации ресурса стопкоронавирус.рф, в Чувашии выявлено 37 818 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 33 121 человек, умерли 2 762 пациента.