Здание Воронежского концертного зала передали медикам для диагностики ковида у пациентов

ВОРОНЕЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Воронежской области передали медикам здание одного из крупнейших в регионе учреждений культуры - Воронежского концертного зала, в котором мобильные бригады со вторника начнут прием пациентов с подозрением на ковид. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В Воронеже заработает Центр первичного осмотра при подозрении на COVID-19. Центр будет работать в формате мобильных медицинских бригад в Воронежском концертном зале (ул. Театральная, 17) со 2 ноября - ежедневно с 8:00 до 20:00", - говорится в сообщении пресс-службы.

Воронежский концертный зал расположен в центре Воронежа, в здании имеются большой зал на 782 места и малый на 178 мест, перед ним находится Советская площадь.

Как уточняется в сообщении, обратиться в новый центр могут все жители Воронежа, имеющие симптомы, не исключающие COVID-19: высокую температуру, слабость, одышку, боли в груди. "Обязательное требование для пациентов - возможность добраться пешком или на личном транспорте. При отсутствии таких условий нужно обращаться в близлежащую территориальную поликлинику. С собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в здании концертного зала сразу же будут оформлять больничные листы, выдавать лекарства, организовывать проведение компьютерной томографии легких в ближайшем здании диагностического центра, пациентов с тяжелыми формами ковида будут направлять в стационары.

С начала пандемии в Воронежской области выявлено 154 237 случаев заражения коронавирусом, 119 075 человек выздоровели, 7 193 пациента умерли. С марта 2020 года в регионе введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим. С 25 октября по 7 ноября в Воронежской области объявлены нерабочие дни, закрыты все предприятия сферы обслуживания, торговые центры, парикмахерские, ночные клубы, развлекательные и досуговые заведения, открыты продовольственные магазины, аптеки, салоны сотовой связи, учреждения общественного питания работают при условии доставки и наличия отдельного входа с улицы. Людям старше 65 лет рекомендован режим самоизоляции.

На утро 1 ноября в регионе создано 8 326 коек для пациентов с ковидом, из них занято 6 958, или 83,5%. В Воронежской области введена обязательная вакцинация от ковида для ряда граждан, первую прививку сделали 957 172 человека, в том числе двукратно привились 812 997 человек (63,1% от общего плана по вакцинации 80% взрослого населения - 1 516 376 человек).